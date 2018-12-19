В Сети появились первые фотографии Селены Гомес после выписки из больницы

В клинику певица загремела с нервным срывом.

В Интернете появились первые снимки Селены Гомес с того момента, как она попала в клинику с нервным срывом.

Напомним, звезда Голливуда загремела в психиатрическую больницу с нервным срывом в середине октября этого года.

Портал E!News поделился на своей странице в Instagram свежими снимками певицы после ее выхода из клиники. Судя по фотографиям, Селена Гомес прекрасно провела время со своими подругами на горнолыжном курорте Big Bear в американском штате Калифорния.

На снимках поп-звезда выглядит счастливой и отдохнувшей.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, певица чувствует себя гораздо лучше, однако продолжает консультироваться с врачами.