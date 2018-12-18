ЗВЕЗДЫ

Бывшей жене Осина перекрыли доступ к имуществу певца

Бывшей жене Осина перекрыли доступ к имуществу певца Евгений Осин / КП, Рамиль Галеев
Супругу артиста и его концертного директора не пускают в гараж музыканта.

Бывшей жене Евгения Осина Наталье Черемисиной не разрешают зайти в гараж, принадлежавший недавно ушедшему от нас певцу. Об этом журналистам рассказал концертный директор артиста Александр Сидоренко.

По его словам, в гараже хранится различная техника Осина, а также мотоциклы Сидоренко. Однако когда он вместе с Натальей попытался попасть в помещение, то у них это сделать не получилось. Концертный директор пояснил, что электрические ворота в гараж не открывались. Когда они обратились к начальству ТСЖ, то сначала им сказали, что никаких действий не предпринималось, а затем — что электричество отключено за неуплату.

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Впрочем, вскоре Сидоренко и Черемисина нашли квитанции за свет и предъявили их в ТСЖ. Тогда здесь начали говорить о том, что певец не оплачивал некие взносы за последние три года.

Затем Сидоренко договорился приехать и разобраться в ситуации вместе со своим юристом, однако в назначенное время руководства ТСЖ на месте не оказалось. Концертный директор Осина добавил, что намерен подать заявление в полицию, передает агентство ФАН.

Ранее сообщалось, что сожительница певца Елена Скорнякова намерена бороться за права на шесть композиций Евгения Осина. Об этом она рассказала на телепередаче «Звезды сошлись».

Напомним, советский и российский артист Евгений Осин ушел из жизни 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Долгое время артист страдал от серьезной алкогольной зависимости.

Тэги:
борьба за имуществоЕвгений Осинимущество

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Бывшей жене Осина перекрыли доступ к имуществу певца
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