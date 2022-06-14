Каролина Севастьянова много лет строила карьеру художественной гимнастки. Благодаря своему труду она завоевала множество наград. Спортсменка достигла и того трофея, о котором многие только мечтают.

Она завоевала олимпийское золото в Лондоне. После этого звезда решила завершить карьеру. При этом она не перестает восхищать публику.

Не так давно Севастьянова проявила себя на шоу «Звезды в Африке». Теперь она проводит отпуск в Монако. Гимнастка предпочитает делиться пляжными фото.

В свои 27 лет она обладает точеной фигурой, которую зачастую подчеркивает. На этот раз для прогулки Каролина облачилась в платье с откровенными разрезами. Она засветила не только свое декольте, но и изящные ноги.

Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очень хорошенькая», «Фигура — мечта», «Этот наряд прям создан для вас», «Такую встретишь и обомлеешь», «Нельзя быть красивой такой», «Каролина, ты прям мисс Элегантность», «Ваши ноги такие длинные», «Роскошно выглядишь», — прокомментировали кадры подписчики.

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