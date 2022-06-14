Прикрыла живот: Нюша в купальнике с эффектом стройности не скрыла мощные формы на пляже

Певица вместе с мужем покрасовалась в Дубае. После вторых родов она не смогла вернуться в форму.

Нюша является одной из самых известных артисток в России. Она выпустила такие хиты, как «Цунами» и «Чудо». Однако в последнее время певица н выступает, так как находится в декретном отпуске.

Она уже воспитывает дочку Серафиму-Симбу. А в конце 2021 года у нее с мужем Игорем Сивовым появился сын, но даже имя его пара пока хранит в секрете.

В феврале Нюша уехала в Дубай, где теперь живет с семьей. Там на днях она отпраздновала день рождения возлюбленного. Певица смогла повеселиться с подругами.

А теперь она поделилась кадрами, на которых позирует с Сивовым на пляже. Впервые за долгое время артистка показала кадры, на которых предстала в купальнике. Она выбрала бикини с высокой посадкой, которое визуально стройнит. Звезда постаралась скрыть изъяны фигуры.

Однако поклонники заметили, что Нюша не вернулась в форму после вторых родов. К слову, недавно певица также показала, что шьет новые костюмы для выступлений, так как быстро постройнеть ей не удалось.

«Какая-то опухшая», «Нюша, что с глазами? Их нет», «Раздобрела знатно», «Прикрыла живот как могла», «Такая Ивановна из села в панталонах», «Нюша, красотка!», «Прелесть, такая приятная», «Мощная фигурка теперь», «От стройности ни следа», — стали писать подписчики.

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