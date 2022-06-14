Подразнила бывшего: Агата Муцениеце прикрыла свою обнаженную фигуру полотенцем

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться ролями в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Она признавалась, что мечтала стать успешной, но во время брака с Павлом Прилучным у нее родились дети: Тимофея и Мия. малышам она стала дарить большую часть времени.

Но после развода со звездой «Мажора» Агата стала не только больше сниматься, но и занялась спортом. Она много внимания уделяет внешности. Уже несколько недель актриса находится в Кирове на съемках.

На этот раз она поделилась кадрами, на которых предстала в одном полотенце. Муцениеце устроила танцы сразу после душа. Она покрасовалась на камеру, показав изящные бедра.

Актриса призналась, что во время съемок постоянно лакомится вкусной едой, поэтому ее попытки похудеть пока неудачные.

«Я поняла, что если бы я жила в Кирове, то весила бы тонну! Меня везде кормят. Вся моя диета уходит просто домой! А сегодня — это каждый день. Но сегодня я поприседала, покачала пресс. Я буду качком», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали Агату комплиментами. «Какая классная», «Шикарные кадры», «Ты изумительно выглядишь», «Паша еще будет кусать локти», «Ну просто роскошно выглядишь», «Прилучный точно такую больше не найдет», «Фигурка бесподобная», — прокомментировали кадры подписчики.

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