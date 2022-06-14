«Длинноногая лань»: Шубская в модном купальнике-жатке обнажила идеальные формы на пляже

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Они в свое время сыграли пышную свадьбу. Теперь у пары уже подрастают дети — трехлетний Сергей и двухлетний Илья.

Примечательно, что после родов Шубская быстро вернулась в форму. Малышей она предпочла рожать в США, где и живет с мужем. Но пара регулярно приезжает в Россию.

Еще недавно Овечкин делился кадрами из Москвы. Теперь он привез родных на отдых на курорт. Пара проводит время на море вместе с родственниками.

Шубская каждый вечер наряжается для прогулок с наследниками. Примечательно, что обычно она редко обнажается, но на этот раз жена хоккеиста поделилась кадром, на котором предстала в купальнике. Она облачилась в модное бикини-жатку пастельного цвета, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Анастасия была без макияжа и укладки. Она грациозно сидела под пляжным зонтиком. Возлюбленная хоккеиста сразила поклонников своей женственностью.

«Идеальный человек», «Модель», «Неотразима», «Роскошная, фигуристая», «Ну как можно выглядеть так после родов?», «И это она двоих родила?», «Какая классная», «Безупречно все», «Нежный цвет и нежная вы», «Очень красивая», «Богиня», «Вдохновляете», «Длинноногая лань», — прокомментировали пост подписчики.

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