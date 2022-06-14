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«Длинноногая лань»: Шубская в модном купальнике-жатке обнажила идеальные формы на пляже

Жена Александра Овечкина поделилась редким пляжным фото.

«Длинноногая лань»: Шубская в модном купальнике-жатке обнажила идеальные формы на пляже
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Они в свое время сыграли пышную свадьбу. Теперь у пары уже подрастают дети — трехлетний Сергей и двухлетний Илья.

Примечательно, что после родов Шубская быстро вернулась в форму. Малышей она предпочла рожать в США, где и живет с мужем. Но пара регулярно приезжает в Россию.

Еще недавно Овечкин делился кадрами из Москвы. Теперь он привез родных на отдых на курорт. Пара проводит время на море вместе с родственниками.

Шубская каждый вечер наряжается для прогулок с наследниками. Примечательно, что обычно она редко обнажается, но на этот раз жена хоккеиста поделилась кадром, на котором предстала в купальнике. Она облачилась в модное бикини-жатку пастельного цвета, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Анастасия была без макияжа и укладки. Она грациозно сидела под пляжным зонтиком. Возлюбленная хоккеиста сразила поклонников своей женственностью.

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

«Идеальный человек», «Модель», «Неотразима», «Роскошная, фигуристая», «Ну как можно выглядеть так после родов?», «И это она двоих родила?», «Какая классная», «Безупречно все», «Нежный цвет и нежная вы», «Очень красивая», «Богиня», «Вдохновляете», «Длинноногая лань», — прокомментировали пост подписчики.

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