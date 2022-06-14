Дерзкий ангелок: Клава Кока в кожаных брюках с разрезами засветила свои мощные формы на публике

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене зажигая с поклонниками. За последнее время ее армия фанатов выросла.

Блондинка не перестает выпускать новые хиты и записывать дуэты. Боле того, ее образы всегда яркие и молодежные. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры.

Так недавно Кока щегольнула в плюшевом костюме. А вот теперь на концерте певица предстала в еще более смелом наряде. Она покрасовалась в гримерке в кожаном костюме с топом и брюками с разрезами на пикантном месте.

Она решила обнажить свои бедра, а вот живот и другие участники тела Клава скрыла. В таком образе звезда отправилась на сцену.

На этот раз она без стеснения танцевала. Свои округлые формы певица не стала прятать от глаз публики. Поклонники осыпали ее комплиментами. Пикантный наряд взбудоражил ее фанатов.

«Это шикарно», «Ох, как вы круто выглядите», «Что-то нереальное», «Хорошо, что с вами танцоры! Они вас охраняли», «Подбираем слюнки», «Повезло тем, кто смог на вас посмотреть в этих брюках», «Занятный наряд у вас получился», «Блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики.

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