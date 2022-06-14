Семейный уикенд: Стриженова в юбке макси и кедах отдохнула с мужем на природе

Телеведущая показала, как отдохнула за время праздничных выходных.

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она полюбилась публике, так как ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет».

Каждый раз телеведущая демонстрирует новые образы, которые для нее подбирают стилисты. В обычной жизни она зачастую носит наряды, которые скрывают ее изъяны фигуры.

Так еще недавно Стриженова щеголяла в «Останкино» в наряде с яркой блузкой, а вот праздничные выходные она провела на природе.

Телеведущая поделилась кадрами, на которых гуляет по лужайке в юбке макси цвета незабудок и блузке в тон. Ее женственный лук дополнили белоснежные кеды. Екатерина в свои 54 года не боится экспериментировать со стилем.

Ей также удалось покататься на лодке. Она насладилась красочным видом на озеро. Стриженова восхитили поклонников тем, как она выглядит вне студии.

«Я даже не сразу вас узнала», «Так круто смотритесь», «Катя, вы носите кеды? Вау», «Как у вас классно прошли выходные», «Вами можно любоваться долго», «Какая хорошенькая», «Ну очень красивая», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Женщину красят юбки, это восхитительно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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