44-летняя Федорова в сливочном платье макси и куртке из денима посетила храм

Победительница конкурсов красоты в особенный день решила пойти в церковь. При этом она выбрала нежный образ для такого случая.

Оксана Федорова уже давно не участвует в конкурсах красоты. Хотя 20 лет назад она стала обладательницей звания «Мисс Вселенная», но с короной ей пришлось ходить недолго.

Оксана стала вести передачи и организовывать светские мероприятия в свои 44 года она по-прежнему может похвастаться не только стройной фигурой, но и моложавым видом.

На днях Федорова поделилась редким фото с мужем Андреем Бородиным, который является офицером ФСБ. А вот 12 июня в праздничный день она посетила храм.

Для такого случая светская львица облачилась в платье макси сливочного цвета и куртку из денима, которая в тренде в этом сезоне. На голову она повязала светлый платок. Оксана позировала у святых стен.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она является олицетворением женственности. Сама Федорова поздравила всех с Днем России.

«Какая красивая», «Если бы не куртка, вас можно было принять за леди из прошлых веков», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Вот вы подаете правильный пример», «Очень нежное платье!», «Мне всегда нравится, как вы выглядите», «Самая красивая женщина были и будете», «Ну вы прям само очарование», — стали писать пользователи Сети.

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