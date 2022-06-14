Невестка Орбакайте в крохотном бикини засевтила свои прелести на пляже в Майами

Алена Преснякова проводит свой отпуск с внуком Аллы Пугачевой в США. Она поделилась откровенными кадрами.

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она младше своего избранника, но это не помешало им стать парой. На их свадьбе в свое время гуляла даже Алла Пугачева.

Теперь влюбленные иногда выходят в свет и появляются на семейных праздниках. Этим летом они предпочли оставить все дела и уехать в США.

Никита уже показал возлюбленной Нью-Йорк, где раньше учился. Теперь супруги отдыхают в Майами. Так как Алена является моделью, то привыкла с собой брать много нарядов.

На этот раз она предстала не в платье, а в купальнике. Пара провела день на пляже. Примечательно, что невестка Орбакайте облачилась в леопардовое мини-бикини. Лиф без пуш-ап она повязала так, чтобы загорело ее декольте. Блондинка не скрыла свои изящные формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Никиты без фотошопа. Многие осыпали ее комплиментами. «Что ха кошечка», «Господи, у вас идеальная фигура», «Так красиво», «Достойны обложки журнала», «Хорошенькая», «У вас такой тонкий стан», «Ну безумно хороши», «Какая вы красота», «Ох, повезло Никитосу», — прокомментировали кадры подписчики.

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