Как приготовить панна-котту
Видео
Как правильно носить брюки палаццо
Видео

Невестка Орбакайте в крохотном бикини засевтила свои прелести на пляже в Майами

Алена Преснякова проводит свой отпуск с внуком Аллы Пугачевой в США. Она поделилась откровенными кадрами.

Невестка Орбакайте в крохотном бикини засевтила свои прелести на пляже в Майами
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она младше своего избранника, но это не помешало им стать парой. На их свадьбе в свое время гуляла даже Алла Пугачева.

Теперь влюбленные иногда выходят в свет и появляются на семейных праздниках. Этим летом они предпочли оставить все дела и уехать в США.

Никита уже показал возлюбленной Нью-Йорк, где раньше учился. Теперь супруги отдыхают в Майами. Так как Алена является моделью, то привыкла с собой брать много нарядов.

На этот раз она предстала не в платье, а в купальнике. Пара провела день на пляже. Примечательно, что невестка Орбакайте облачилась в леопардовое мини-бикини. Лиф без пуш-ап она повязала так, чтобы загорело ее декольте. Блондинка не скрыла свои изящные формы.

Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Никиты без фотошопа. Многие осыпали ее комплиментами. «Что ха кошечка», «Господи, у вас идеальная фигура», «Так красиво», «Достойны обложки журнала», «Хорошенькая», «У вас такой тонкий стан», «Ну безумно хороши», «Какая вы красота», «Ох, повезло Никитосу», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Алена КрасноваЗвездный стильзвезды в бикиниИдеальная фигураНовости googleснимок в купальнике