«Ну лето же» : Подольская в струящемся платье с принтом «мильфлер» и кедах вышла на променад

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Теперь певица может похвастаться не только хитами, но и своим крепким браком с Владимиром Пресняковым.

Не так давно они отпраздновали день рождения сына Артемия, которому исполнилось семь лет. А их младшему сыну Ивану один год.

Несмотря на то, что Подольской уже 40 лет, она может похвастаться стройной фигурой. Певица зачастую хвастается своими образами. Она не скрывает, что любит наряжаться и каждый сезон пополняет гардероб.

Если на днях на фотосессии артистка щегольнула в оранжевом костюме, то теперь Наталья показала лук для прогулки. Она выбрала струящееся платье с принтом «мильфлер», которое дополнила кардиганом, сумкой, кепкой и кедами в белом цвете.

«Ну лето же» — заявила звезда.

В таком образе певица отправилась на прогулку. Она показала, как носить летнее платье, чтобы выглядеть дорого и стильно. Поклонники восхитились ее романтичным аутфитом.

«Очень милая», «Без макияжа свежа, как майская роза», «Ну очень хорошенькая», «Как круто смотрится это платье и кардиган», «Ох, вы просто роскошны», «Летом так и веет», «Классно выглядите! И каблуки не нужны», — прокомментировали кадры подписчики.

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