50-летняя Нетребко в мини-платье оверсайз и без макияжа предстала у себя дома в Вене

Оперная дива поделилась кадрами из Вены. Она готовится к гастролям по Европе.

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже давно выступает на публике и имеет большую армию поклонников по всему миру. Артистка в прошлом году отметила свой юбилей в Кремле.

А теперь она предпочитает совмещать поездки с отдыхом, но в этом году ей удалось устроить полноценный отпуск. Она посетила Египет, США и Великобританию.

Нетребко лишь недавно прилетала в Вену, где живет с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Вечерами она предпочитает устраивать прогулки, а днем видится с друзьями или организовывает репетиции, так как готовится к гастролям.

На этот раз певица покрасовалась без макияжа и укладки. Она была в мини-платье оверсайз. Звезда распевалась в своем доме.

Поклонники восхитились естественной красотой Анны. Многие заметили, что она постройнела. Наряд позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках.

«Вам словно 20 лет», «Какая милая», «Просто красотка», «Очень сильный голос», «Аннушка, вы хороши», «Ножки такие красивые», «Вам так идут короткие наряды! С такими-то ногами», «Анна, чаще делитесь такими домашними кадрами, «Платье вас украсило», «Без макияжа тоже прекрасны», — стали писать пользователи Сети.

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