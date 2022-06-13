«Идеальная форма сердца»: невестка Орбакайте в леопардовом бикини грациозно обнажила свои изгибы

Алена Преснякова проводит отпуск в Майами. Она щегольнула в модном купальнике, не скрыв достоинства фигуры.

Никита Преснякова раньше учился в Нью-Йорке, а потом вернулся в Россию. Он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой под даче. Влюбленные уже больше пяти лет счастливы вместе.

Они живут в квартире, которую им подарила Алла Пугачева. А недавно пара отправилась в отпуск. Сын Кристины Орбакайте решил провести отпуск в США.

Уже вторую неделю Никита и Алена отдыхают в Майами. Они устраивают вечерние прогулки по знаменитому пляжу. А порой супруги нежатся у бассейна. С собой жена артиста взяла множество нарядов.

Она не скрывает, что любит покупать обновки, поэтому даже купальников взяла несколько штук. На этот раз невестка Орбакайте поделилась пикантным видео.

Она грациозно зашла в океан в леопардовом бикини. Алена подчеркнула свою точеную фигуру. Примечательно, что видео вызывало волну комментариев в соцсети. Даже Никита не смог промолчать. Одну из пользователей Сети он предъявил, что на его жену нужно не только смотреть, но и подписываться.

«Моя огненная», «Алена — супер, красотка!», «Есть на что посмотреть, это ясно», «А все злопыхатели, кого так сильно триггерит это видео — посмотрите, может вы просто хотите так же, но не можете», «Ну прям идеальная форма сердца», «Никита молодец! Жена само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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