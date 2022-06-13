Дэвид Бекхэм признался, что он гораздо опрятнее своей жены

Виктории Бекхэм далеко до чистоты и порядка, которые предпочитает ее знаменитый муж.

Звезда футбола Дэвид Бекхэм дал интервью тренеру Гэри Невиллу в YouTube-шоу Overlap Xtra. Отвечая на вопросы, 47-летний англичанин затронул не только темы спорта, но и личной жизни. В частности, он прошелся по характеру своей жены Виктории.

Например, Дэвид признался, что супругу бесят его частые покашливания.

«Вероятно, есть еще пара других вещей, которые я делаю, а она нет. Я очень чистоплотный, а она нет, — сказал Бекхэм и тут же с улыбкой поправился. — То есть, я опрятный, а она нет. Она моется, время от времени».

Футболист также развеял слухи о том, что жена-модельер влияет на его внешний вид, подбирает ему одежду. Дэвид заверил, что сам всегда выбирает, что ему надеть, так как является большим любителем моды.

Здесь мы Бекхэму охотно верим, так как ранее Виктория рассказывала, что сама часто черпает вдохновение у элегантного мужа.

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