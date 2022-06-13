«Жду такси»: Рудова в комбинезоне с эффектом стройности засветила свои прелести

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями не только на вечеринках, но и на море. Блондинка следит за фигурой.

Если несколько лет назад она поправилась, то теперь вернулась в форму. Артистка активно снимается с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым.

С наступлением лета Рудова стала чаще щеголять в пикантных нарядах. Она носит как миниатюрные платья, так и корсеты с джинсами. Блондинка частая гостья на вечеринках.

Но 13 июня она решила принарядиться для прогулки. Еще дома актриса покрасовалась в черном комбинезоне с шортами. Легкий летний наряд позволил ей скрыть изъяны фигуры.

Примечательно, что потом Рудова устроила танцы перед камерой. Она решила повеселиться и блеснуть длинными ногами. Наряд едва прикрыл ее бедра.

«Жду такси», — в шутку заявила звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Кака классная», «Ой, Наташа, ты огонь», «Такая стройная», «Ого, ничего себе», «Наташа в хорошей форме. это просто пример», «Ну наряд такой же игривый, как ваш настроение», «Само совершенство», «Как вам идет», «Просто безупрчно», «Блондинка с ногами богини», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.