Галкин показал дочь: Лизочка бегает по зеленому лугу и не догадывается, на что ее обрек отец

Максим Галкин в День России решил побаловать своих поклонников кадрами своей семьи. Однако выбрал артист для этого видео, снятое еще в период жизни его родственников в деревне Грязь.

Он показал беззаботную дочь Лизу, которая радостно бегала по лугу, наслаждаясь красотой родных просторов. Сейчас в Израиле это, конечно, недоступно для девочки. И с каждым новым появлением ее отца в Сети этот путь становится все труднее.

Пока запрета на въезд в Россию Максима Галкина нет, но его активные негативные высказывания, которые усиливаются раз от раза вызывают опасения у его поклонников.

12 июня Галкин заявил, что для него теперь есть две России — одна в его сердце и воспоминаниях детства, а вторая — нынешняя.

«Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце», — написал в личном блоге муж Аллы Пугачевой.

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