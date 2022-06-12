Хит лета: Кети Топурия в остромодном костюме из шелка отметилась в своем особняке

Солистка группы «А’Студио» поделилась редкими кадрами, на которых веселится с подругой.

Кети Топурия уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Она дружит с Ольгой Серябкиной, часто ездит на родину в Грузию. За последние несколько лет ее жизнь изменилась.

Артистка вышла замуж за дипломата Льва Деньгова и снова стала мамой. Теперь она воспитывает не только дочку Оливию от первого брака, но и годовалого сына Адама.

На днях Топурия устроила вечеринку в честь мужа, который отметил день рождения. Певица потом решила провести время в своем загородном особняке.

К ней приехала подруга. Артистка поздравила и ее с днем рождения, приготовив торт и свечи. Кети предстала без макияжа и укладки. При этом она щегольнула в шелковом костюме цвета электрик. Такие костюмы стали хитом лета.

А вот днем артистка уже накрасилась. Она покрасовалась на веранде на камеру. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Какая красивая», «Как классно», «Кети, вы крутая», «Костюм шикарный», «Вы прелесть даже дома», «Любуюсь вашим нарядом», «Ну что за девушка», «Вы самая модная на нашей эстраде», — прокомментировали пост подписчики.

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