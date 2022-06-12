Так ноги длиннее: Боня в кукольном платье цвета сочной травы и белых лодочках отметилась в Стамбуле

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2», но армия ее поклонников только растет. Она недавно снова стала ведущей. Теперь светская львица обсуждает сплетни в передачи «Злые языки».

При этом Виктория живет в Монако, где растит 10-летнюю дочку Анджелину. Она является частой гостьей на красных дорожках и вечеринках.

В свои 42 года Боня следит не только за фигурой, но и за модой. Она недавно пополнила гардероб обновками. Если в Москве телеведущая щеголяла в джинсах, то теперь светская львица уехала в Стамбул, где отметилась в кукольном платье бэби-долл цвета сочной травы с цветочным узором. Наряд дополнили белые лодочки на каблуке.

Виктория восхитила поклонников свои женственным образом. Многие осыпали ее комплиментами в соцсети. «Ты огонь», «Такая красивая», «Вам очень идет этот цвет», «Ноги просто идеальные», «Платье милое», «Как же вам идут этот наряд», «Очень нежная, Викуля», «Ой, какое платье», «Классно смотришься», Вам словно 20 лет! Забыли постареть», — прокомментировали пост подписчики.

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