Кокетка растет: Кудрявцева запечатлела дочку в лимонном платье на променаде с «женихом»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она знает многих артистов от Аллы Пугачевой до Дады Дэнс. Ей зачастую удается выведать их тайны в шоу «Секрет на миллион».

Сама блондинка счастлива в отношения с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой три года. Она ходит в элитный садик.

Весной Кудрявцева уже отдыхала в Турции. Теперь пара привезла наследницу в Сочи в санаторий. Телеведущая там повидалась с Сергеем Лазаревым.

Но скучать ей не дает наследница, которая постоянно требует внимания. Кроха подружилась с сыном Кати Гордон Серафимом. Родители засняли, как дети вечером гуляют вместе. Маленькая Мария предстала в лимонном платье.

Они прошлись по парку, где есть избушка сказочного персонажа Бабы Яги и ее огород. Также малыши прокатились на аттракционе в виде паровозика. Дочка Кудрявцевой не пропустила и детскую игровую площадку.

Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет кокеткой. «Какая он классная», «Ой, у вас уже жених», «Какие они хорошенькие», «Это очень мило», «Лера, что же будет дальше? Очередь выстроится», «Маша просто неотразима», «А как она правильно все делает! Дает парню первому все посмотреть, зайти в избу», — прокомментировали кадры подписчики.

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