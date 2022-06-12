Затмила подругу: Нюша в струящемся мини-платье зажгла на вечеринке с Лопыревой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже давно выступает на сцене. Она любит яркие образы и ритмичные треки. Артистка уже год не выступает, так как находится в декретном отпуске.
Вместе с мужем Игорем Сивовым она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и крохотного сына, которому всего пять месяцев. В феврале звездная семья переехала жить в Дубай.
Теперь Нюша наслаждается жаркой погодой. Она также любит веселиться с друзьями. Накануне певица отпраздновала день рождения мужа. Она устроила для него несколько сюрпризов, в том числе вечеринку.
Артистка облачилась в миниатюрное платье горчичного цвета. Наряд едва прикрыл ее прелести. А вот ее подруга Виктория Лопырева щегольнула в черном платье с разрезом.
В разгар вечеринки Нюша пустилась в пляс. Молодая мама демонстрировала тверк. Никто из гостей не смог ее затмить. Артистка также засветила загорелые бедра.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она находится в хорошей форме. Другие были удивлены тому, как звезда танцует. «Ого, как вы веселитесь», «Нюша, вот это ты отожгла», «А мамочка то может», «Как-то неприлично выглядит все это», «Нюша, пора завязывать с такими танцами, это же ужас», «Вика себя вон как держит! Очень даже красиво», — стали писать подписчики.
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