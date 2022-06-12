Затмила подругу: Нюша в струящемся мини-платье зажгла на вечеринке с Лопыревой

Певица без стеснения крутила бедрами, демонстрируя свою пластичность. Угнаться за российской звездой гости не смогли.

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже давно выступает на сцене. Она любит яркие образы и ритмичные треки. Артистка уже год не выступает, так как находится в декретном отпуске.

Вместе с мужем Игорем Сивовым она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и крохотного сына, которому всего пять месяцев. В феврале звездная семья переехала жить в Дубай.

Теперь Нюша наслаждается жаркой погодой. Она также любит веселиться с друзьями. Накануне певица отпраздновала день рождения мужа. Она устроила для него несколько сюрпризов, в том числе вечеринку.

Артистка облачилась в миниатюрное платье горчичного цвета. Наряд едва прикрыл ее прелести. А вот ее подруга Виктория Лопырева щегольнула в черном платье с разрезом.

В разгар вечеринки Нюша пустилась в пляс. Молодая мама демонстрировала тверк. Никто из гостей не смог ее затмить. Артистка также засветила загорелые бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она находится в хорошей форме. Другие были удивлены тому, как звезда танцует. «Ого, как вы веселитесь», «Нюша, вот это ты отожгла», «А мамочка то может», «Как-то неприлично выглядит все это», «Нюша, пора завязывать с такими танцами, это же ужас», «Вика себя вон как держит! Очень даже красиво», — стали писать подписчики.

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