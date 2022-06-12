Сережа кормит брата с ложки: Шубская и Овечкин устроила застолье на отдыхе с детьми

Анастасия Шубская является дочкой актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в 2017 году. Наследницы звезды счастлива в браке с Александром Овечкиным. Хоккеисту она подарила сыновей: Сергея и Илью.

Пара считается одной из самых крепких. И хоть спортсмен часто находится в разъездах, он не раз доказал, что является примерным папой.

Недавно пара отметила двухлетие младшего сына Ильи. Они устроили вечеринку в Москве. А теперь супруги улетели на море. Овечкин ради поездки организовал целый частный джет для семьи.

И 11 июня Шубская поделилась кадрами с морского побережья. Спортсмен вел за руки подросших сыновей, которые были облачены в шорты.

А вечером супруги устроили застолье. Анастасия смогла подловить трехлетнего сына, который с ложечки кормил брата мороженным. На столе было множество яств. К слову, с ними отдыхают сестры Шубской Анна и Мария Нахапетовы.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали комплиментами пару. «Какие же вы классные», «Мужественных мужчины самы заботливые», «Как ваши сыновья подросли», «У вас всегда так уютно, даже там, где вы просто отдыхаете», «У вас лучший муж, Настенька», «Какой классный Сережа! Кормит брата», — прокомментировали кадры подписчики.

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