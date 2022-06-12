Просто куколка: невестка Орбакайте едва прикрыла точеную фигуру шифоновым парео

Алена Преснякова проводит отпуск в США. Она отметилась на побережье в розовом бикини.

Алена Краснова счастлива в браке с Никитой Пресняковым уже около 5 лет. Она во всем поддерживает избранника и часто посещает концерты, которые он дает со своей рок-группой.

Влюбленные живут в квартире, которую им подарила Алла Пугачева. Они часто устраивают вечеринки и каждый год путешествует. Этим летом молодые люди отправились в США.

Никита любит Нью-Йорк, поэтому всегда проводит там несколько дней. На этот раз из «большого яблока» они рванули в Майами.

Если сын Орбакайте не публикует фото, то его жена с радостью делится солнечными кадрами. Накануне она покрасовалась в миниатюрном платье. А теперь Алена щегольнула на пляже в розовом мини-бикини.

Невестка Орбакайте оголила рельефный пресс. Она подчеркнула свои прелести. А парео на бедрах едва прикрыло ее красоту фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали комплиментами модель. «Очень красивая», «Ох, русалка», «Как вам идут эти кукольные цвета», «Просто роскошный вид», «Аленочка, ты потрясающе выглядишь», «В отличной форме», «Ну глаз не оторвать», «Сразила пляж красотой», — прокомментировали кадр подписчики.

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