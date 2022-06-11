«Это даже неприлично»: Севастьянова в алом мини-бикини сразила безупречными формами

Каролина Севастьянова является одной из самых известных российских гимнасток. Она уже давно завершила карьеру. Спортсменка завоевала внушительное количество наград и олимпийское золото.

Теперь длинноногая шатенка проводит время на курортах и иногда мелькает на ТВ. В этом году она отметилась в шоу «Звезды в Африке».

А вот после съемок Каролина уехала в Монако. Уже больше месяца она отдыхает в Европе. Практически каждый вечер гимнастка наряжает в женственные платья или костюмы.

Она предпочитает делать акцент на достоинствах своей фигуры. А 11 июня Севастьянова покрасовалась в алом мини-бикини в уборной. Она обнажила соблазнительную фигуру с рельефным животом.

Поклонники осыпали Каролину комплиментами. Многие отметили, что у нее безупречная фигура. «Вот это красотка», «Ноги просто бесконечные», «До чего хороша», «Ох, вот это дива», «Алый вам особенно идет», «Какой рельеф», «Пресс такой красивый», «Ну лишили дара речи», «Это даже неприлично», «Вы вообще кушаете?» — прокомментировали пост подписчики.

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