Не скрыла красоту: Рудова в «рваных» джинсах и рубашке оверсайз оторвалась на вечеринке

Актриса проводит летние дни с друзьями. Она оказалась на одном пати с диджеем Smash.

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Она прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Также блондинка не побоялась сыграть без одежды в картине «Бихэппи».

В этом году ей удалось поработать с Дмитрием Нагиевым и с Павлом Прилучным. Примечательно, что артистка славится своей внешностью, но сама она расстаивается, что играет лишь светских львиц и роковых красоток.

С наступлением лета Рудова не перестает путешествовать. Она недавно оторвалась в Санкт-Петербурге. Теперь актриса решила посетить вечеринку в Москве.

Для такого случая она выбрала не излюбленный корсет, а рваные джинсы, топ и рубашку оверсайз. Лаконичный летний лук дополнила розовая сумка Bulgari . Артистка устроила танцы на уличной вечеринке. Она повстречала диджея Smash.

Примечательно, что Наталья предпочитала не скрывать фигуру. Она то и дело оголяла плечико. Поклонники восхитились ее образом. Многие осыпали ее комплиментами.

«Классная такая», «Вы во всем хороши», «А мне нравится даже больше ваших мини-платьев», «Женственность во всем», «Так странно, что у вас нет мужа», «Наталья, какая вы крутая! Лук просто идеальный», «Любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.