«Ух, кошечка»: Клава Кока в дерзкой мини-юбке и леопардовых колготках засветила свои прелести

Певица приехала в Сыктывкар. Она появилась на стадионе в смелом образе.

Клава Кока является популярной певицей. За последние несколько лет ее армия стала огромной. Артистка записала хиты с Александром Реввой и Нилетто. Она часто предстает на публике в женственных нарядах.

При этом блондинка любит молодежные непринужденные образы. В свои 25 лет звезда может похвастаться стройной фигурой, которую редко скрывает.

Недавно Кока смогла провести несколько дней дома. Но теперь она прилетела в республику Коми. На этот раз артистка выступила в Сыктывкаре на большом стадионе.

Она облачилась в нюдовый кроп топ с принтом и кожаную мини-юбку на молнии, леопардовые колготки. Ее лук дополнили косуха и грубые ботинки Prada. Клава покрасовалась с танцорами, не скрыв сои прелести.

А вот погода приготовила ей сюрприз. Кока попала под ливень. По стадиону ей пришлось бежать с зонтиком. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну огонь», «Какая крутая», «Ух, кошечка», «Роскошный вид», «Клава, вау, вау», «Ну прям колготки топчик», «Просто бомбическая», «Сколько в тебе притягательности», «Наряд прям огнище», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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