«Это такой кайф!»: постройневшая Семенович в расстегнутой рубашке засветила изящные формы

Певица поделилась кадрами с отдыха в Турции. Она щегольнула в откровенном наряде.

Анна Семенович является одной из самых известных певиц в стране. Она долгое время была солисткой группы «Блестящие». Но потом ей удалось построить удачную сольную карьеру.

Более того, поклонники не раз отмечали, что у нее необычная внешность. Артистке даже приходилось доказывать, что свою она унаследовала от мамы. Но звезда не перестает над собой работать.

Зачастую Анна корректирует фигуру с помощью нарядов. Недавно певица улетела на на отдых в Турцию. Она проводит время в Белеке. Блондинка носит струящиеся платья и наряды оверсайз. Также она без стеснения позирует в купальнике.

Семенович постройнела, поэтому не перестает устраивать фотосессии. На этот раз она блеснула формами в черном купальнике и неоновой рубашке, которую полностью застегивать не стала. Она оголила свои стройные ноги и блеснула пышным декольте.

«Я очень люблю плавать, наверно потому что по гороскопу я рыбы.

Но плавать люблю не везде, люблю просторные бассейны с кристально чистой водой, красивым ландшафтом, как в Белеке. В отеле много, разных бассейнов как для взрослых, так и для детей. Есть свой Аквапарк с 7-ю горками и много детских развлечений. Это такой кайф! Пойду позанимаюсь аквааэробикой. А вы любите плавать? И где вам нравится плавать больше всего?» — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. «Вау, какая красивая женщина», «Стали очень стройной», «Ну как же это красиво», «Ножки просто огонь», «Рубашка не выдержала красоты», «Аннушка, какая вы тут очаровательная», — прокомментировали пост подписчики.

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