«Весьма эффектный образ»: Дженнифер Лопес предстала в платье бэби-долл и плаще в тон с цветочным принтом

Дженнифер Лопес является одной из самых популярных исполнительниц в мире. Несколько лет назад она приезжала в Москву и дала концерт на стадионе, собрав полный зал.

А вот основное время артистка проводит в США. Она частая гостья на красных дорожках. Образы певицы всегда привлекают внимание. А так как она готовится к свадьбе с Беном Аффлеком, то звезда старается выглядеть еще привлекательнее.

На этот раз Лопес покрасовалась в миниатюрном платье в цветочек с воротником «Клодин». Наряд лимонного оттенка дополнило плащ в тон. Она предпочла взять с собой розовую сумку. Ее образ завершили босоножки на платформе. Дженнифер сделала акцент на стройных ногах. Она позировала в Нью-Йорке в лучах солнца на улице, а также в своей квартире.

Поклонник восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«На первый взгляд, образ весьма эффектный, но если рассматривать более детально, с легкостью можно выявить недочеты. Акцентом в данном образе должен быть белый цвет. Воротник и обувь в белом цвете отлично сглаживают аляпистый принт, сумочка в розовом цвете сильно резонирует и перетягивает внимание на себя, за счет этого, аутфит кажется весьма сумбурным и не понятным, все как то намешано. Если бы сумочка была в белом цвете и обувь более лаконичной, например босоножки с тонкой перемычкой, мюли или классические лодочки с острым носом и высокой шпилькой — аутфит смотрелся бы куда лучше. А сейчас мы можем наблюдать образ девочки „а-ля“ из сказки „Красная Шапочка“, которая отобрала обувь у прожженной стриптизерши», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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