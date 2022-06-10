«Поздравил наш самый маленький»: Нюша в канареечном платье появилась на вечеринке в честь 42-летия мужа

Игорь Сивов 9 июня отпраздновал день рождения. Родные и друзья устроили дня него сюрприз, а дочка прочитала стих.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Артистка раньше тщательно оберегала от всех личную жизнь, но после свадьбы она стала более открытой.

Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Серафима-Симба. А в конце прошлого года у них родился сын, но его имя до сих пор хранится в тайне.

Вот уже пятый месяц супруги живут в Дубае. Там они арендуют большую квартиру на побережье. Нюша много времени посвящает детям, но также любит повеселиться с друзьями. А вот 9 июня с утра она отправилась в салон красоты.

В этот день Игорю исполнилось 42 года, поэтому друзья устроили для него сюрприз. На пляже он появился с повязкой на глазах, а потом увидел всех друзей и знакомых, которые захотели его поздравить. Пришли и его сыновья от первого брака. Матвей его заобнимал, а Мирон принес кусочек торта.

Нюша показала, как трехлетняя дочка собиралась на праздник. Симба облачилась в белое летнее платье. Она призналась, что выучила стих и рассказала папе.А вот вечером состоялась уже официальная вечеринка. На ней все друзья появились в белых нарядах.

А вот певица предпочла облачиться в невесомое платье из шифона канареечного цвета. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Каблуки дополнили образ. Вечер не обошелся без поздравлений и торта, а потом все стали танцевать. Среди гостей была Виктория Лопырева, которая пришла в черном платье.

«Начало моего нового 42-го года невероятное! Сегодня было одно из самых прекрасных моих пробуждений. Утром первым меня по-своему поздравил наш самый маленький и любимая жена. Симбуля и Мироша подарили мне открыточки, которые сами сделали. Подарком от старшего сына было то, что он успел после экзамена приехать ко мне на день рождения», — рассказал Сивов.

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