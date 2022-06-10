Пока муж на сцене: Подольская в миниатюрном платье устроила зажигательные танцы

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. После участия в шоу «Фабрика звезд» у нее есть своя армия поклонников.

При этом артистка вышла заму за Владимира Преснякова и подарила ему сыновей. Младшему Ивану всего год, а вот Артемию на днях исполнилось семь лет. В честь него пара устроила вечеринку.

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А вот накануне Подольская приняла участие в фотосессии с возлюбленным. Они продемонстрировали идиллию. По всей видимости, с наступлением лета сидеть лома им не хочется.

9 июня супруги оказались на вечеринке. Пресняков спела на сцене перед публикой. Среди гостей была Светлана Бондарчук и другие звезды. Наталья облачилась в мини-платье с цветочным принтом.

Певица стала танцевать вместе с подругами и своей сестрой-двойняшкой. Они зажгли на танцполе. Даже короткий наряд не помешал Подольской повеселиться и показать класс.

Поклонники были сражены не только тем, как выглядит 40-летняя артистка. Многие также осыпали пару комплиментами. «Как вам весело», «Очень крутые», «Такая милая», «Как вы классно танцуете», «Наташа всех затмила», «Вы так старались, потому что муж рядом», «Вот это вы отрываетесь», — прокомментировали пост подписчики.

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