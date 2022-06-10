Возмущается, как мама: Кудрявцева показала, как дочка в купальнике в «арбузик» потеряла сланец

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она общается с именитыми персонами и знает много тайн благодаря шоу «Секрет на миллион».

В 51 года блондинка не перестает следить за собой и щеголять в модных нарядах. При этом она также ведет домашнее хозяйство и растит трехлетнюю дочку Марию.

А вот на днях Лера приехала в Сочи. Она решила провести отпуск с родными и друзьями. Каждый день телеведущая делится умилительными кадрами с наследницей, которая любит животных, учится раскрашивать игрушки и сама наряжается для дискотеки.

На этот раз Кудрявцева подловила ее, когда малышка шла в бассейн. Она была облачена в модный купальник с принтом в виде долек арбуза. Мария потеряла сланец, но сразу это заметила.

«Опять тапочек уползает! Да что же это такое! Вот видишь! Да что такое, называется, такое» — возмутилась кроха.

Потом Мария просто взяла «убегающий» сланец в руки и пошла дальше, избежав неловкой ситуации. Поклонники отметили, что девочка возмущалась, как мама. Многие признались, что она их насмешила.

«Какая сладкая», «Она чудо», «Просто до слез», «Как она победила тапочек», «Маша такая классная», «Ну умора, я не могу», «Слезы от смеха бегут», «Как она умилительно ругается», — прокомментировали кадры подписчики. К слову, вечером Кудрявцева встретилась с Сергеем Лазарев. Они внезапно пересеклись на отдыхе.

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