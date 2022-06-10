Сама нежность: Бузова отправилась на ужин в белом струящемся платье на запах — хите сезона

Телеведущая принарядилась на отдыхе в Турции. Она покрасовалась в новом образе.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Порой артистка готова поехать в другой город на несколько дней, чтобы повеселиться.

Также блондинка имеет хороший заработок, поэтому не скрывает, что можем купить новую машину или люксовые наряды. Однако недавно звезда потратилась на шоу, которое дала в Москве.

больше по теме С акцентом на изящные щиколотки: Бузова в струящемся платье в крапинку отметилась в итальянском ресторане Телеведущая с подругой устроили себе изысканный вечер.

Теперь Бузова уехала отдыхать. Она решила набраться сил в Турции после нескольких месяцев работы. Артистка большую часть времени загорает и купается, а вечером она наряжается для променада.

Накануне телеведущая в платье в крапинку отправилась в фешенебельный ресторан в Белеке. А вот 9 июня Ольга выбрала еще более нежный образ.

На этот раз она покрасовалась в белоснежном платье на запах длины миди. Наряд обладает эффектом стройности, так как скрывает живот. Она дополнила лук сланцами в тон. Бузова убрала волосы, открыв лицо. Платье подчеркнуло ее загар.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. К слову, такие платья стали хитом сезона. Виктория Боня на днях также показала свои платья. «Оля, ты красавица», «Какая милота», «Наряд очень удачный», «Выглядишь шикарно», «Очень крутой образ», «Такая принцесса», — прокомментировали кадры подписчики.

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