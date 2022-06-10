В стиле кэжуал: Бородина в джинсах-бойфренда и клетчатой рубашке отметилась на съемках

Телеведущая решила сделать прическу в стиле Моаны из мультфильма.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она без стеснения говорит о том, что ее прославил проект «Дом-2». Она теперь не только медийная личность, но богатый человек.

После развода с Курбаном Омаровым ведущая телестройки часто путешествует. Не так давно она отдохнула в Дубае, где купила квартиру. Также несколько дней звезда провела в Турции.

По словам Ксении, она активно готовится ко дню рождения своей дочке Марусе. Но при этом телеведущая успевает видится с подругами и хвастаться новыми летними нарядами.

9 июня она приехала на съемки шоу «Дом-2». Бородина продемонстрировала широкие джинсы-бойфренда и клетчатую рубашку оверсайз. Образ в кэжуал стиле дополнили синие замшевые лоферы.

Также телеведущая продемонстрировала новую прическу. Она заплела две тонкие косичкиу лица. Сама молодая мама удивилась своему виду.

«То ли Ксюша, то ли Моана», — заявила она.

Поклонники восхитились образом Бородиной. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Выглядите бесподобно», «А мне нравится», «Вы словно Ольга Бузова, а не Моана», «Ой, крутые джинсы», «Вам всегда удается выглядеть модно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.