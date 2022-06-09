«Стала мамаситой»: Самбурская в нижнем белье продемонстрировала рельефную фигуру

Настасья Самбурская является известной актрисой. Многие зрители ее знают благодаря сериалу «Универ». Также она умеет петь и не раз выступала на сцене.

Зачастую артистка играет в комедиях. Она дружит с Натальей Рудовой и регулярно ездит в отпуск. А вот о личной жизни звезда утаивает. Накануне актриса показала, как лежала в постели со Стасом Ярушиным на съемках и пыталась скрыть от него свои прелести.

Обычно Самбурская много времени уделяет спорту. На этот раз она решила покрасоваться в нижнем белье. Актриса запечатлелась в спальне, оголив рельефный пресс и мощные бедра.

Она признавалась, что раньше у нее был лишний вес. Однако теперь Настасья не просто пришла в форму, а наработала рельефную фигуру. 35-летняя звезда намекнула, что готовится к роли.

«А вообще я просто мечтаю сыграть ментиху или наемницу», — заявила она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие посчитали, что она перестаралась. Другие восхитились ее работой над собой. «Просто Черная Пантера в ярости», «Лара Крофт», «Идеальная фигурка», «Ты крутая! Класс!», «Плечи шире бедер», «Стала мамаситой», «Ну прям перестаралась», «Очень сильно видно мышцы», — прокомментировали пост подписчики.

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