Когда нет изъянов: невестка Орбакайте в «голом» купальнике блеснула точеной фигурой в океане

Алена Краснова является одной из тех, кто стал частью звездной семьи. Она состоит в браке с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым.

Влюбленные живут в квартире, которую им Примадонна подарила на свадьбу. Поддерживает во всем сына и Кристина Орбакайте. Обычно супруги появляются на семейных праздниках. Но этим летом они уехали из России.

Уже больше недели пара отдыхает. Они побывали в Нью-Йорке, а теперь веселятся в Майами. К слову, там у Орбакайте есть свой дом, поэтому супругам есть, где остановиться.

Вечерами они гуляют по знаменитым улочкам, а днем загорают или нежатся у бассейна. С собой Алена взяла множество нарядов. На этот раз она покрасовалась в нюдовом купальнике.

Невестка Орбакайте грациозно позировала в океане. Она не скрыла свою точеную фигуру. Очки с толстой оправой дополняли ее образ. Жена Никиты успела загореть, поэтому похвасталась тем, какой у нее смуглый цвет кожи.

Поклонники восхитились фигурой модели. Многие отметили, что у нее безупречная внешность. «Какая красотка», «Ох, вот это кадры», «Ну кошка», «Шикарная и очень красивая и стильная девушка», «Вот она моя богиня», «Афродита», «Зачем так втягивать живот — ребра тогда торчат», «Нет, вы идеальная», «Фигурка топчик», «Словно голая», — прокомментировали пост подписчики.

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