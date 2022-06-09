Русалка на пляже: Бузова позировала в купальнике-шторке, показав эффектные ямочки на талии

Телеведущая продолжает отдыхать в Турции. Она решила покрасоваться на песчаном побережье.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущий. Также уже шесть лет она строит сольную карьеру. Не раз артистка сталкивалась с критикой, но уже привыкла к колкостям поклонников.

В этом году она не только много снималась и появлялась на публике в ярких образах. Также блондинка занималась спортом и танцевала на пилоне, чтобы впечатлить поклонников.

больше по теме «Жарко»: Бузова в намокшем бикини показала свои пополневшие формы во всей красе Телеведущая поделилась откровенными кадрами.

Теперь Ольга отдыхает в Турции. Она не скрывает, что решила провести время с подругой. Телеведущая большую часть времени нежится у бассейна. Она загорает и купается, а вечерами любит выйти на променад, выбрав романтичное платье.

9 июня Бузова покрасовалась в желтом бикини-шторке. Она выбрала модный оттенок этого лета. С утра телеведущая поплескалась в бассейне, показав фигуру в лучах солнца. Она поправилась, о чем не раз говорила. Но артистка не стала прятать прелести фигуры, впечатлив фанатов.

А вот вечером звезда уже плескалась в море. Она решила попозировать на песчаном побережье. Бузова показала поклонникам самую округлю часть своего тела.

Поклонники решили, что ранее она использовала фотошоп. Одни заметили, что у нее талия казалась более узкой, другие увидели ямочки на талии. «Олечка, русалочка», «Ну это красиво», «А тут и фигурка не такая идеальная! сколько фотошопа использовала раньше?», «Видео тебя выдают», «Ямочки на талии и на твоих яблочках», «Оля, ну видео показали, что не похудела», — стали писать подписчики.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.