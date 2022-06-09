«Жарко»: Бузова в намокшем бикини показала свои пополневшие формы во всей красе

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Дом-2». Однако также телеведущая ведет новые передачи.

Она не пропускает громких событий: посещает премии, презентации и вечеринки. Каждый раз артистка демонстрирует дерзкие образы и женственные наряды. Недавно она уехала в Турцию, где проводит отпуск.

больше по теме С акцентом на изящные щиколотки: Бузова в струящемся платье в крапинку отметилась в итальянском ресторане Телеведущая с подругой устроили себе изысканный вечер.

Бузова решила снять виллу, где поселилась с подругой. Они весь день проводят у бассейна. Телеведущая несколько месяцев пыталась вернуться в форму.

Она смогла сбросить несколько килограммов, но в итоге накануне звезда позволила себе пасту в итальянском ресторане. Звезда намекнула, что снова поправилась. На этот раз она не постеснялась показать фигу в купальнике.

Утром 8 июня Ольга начала день с того, что искупалась в бассейне. Она покрасовалась в желтом мини-бикини без пуш-ап. Артистка ныряла в воду и грациозно выгибала спину, демонстрируя роскошные формы во всей красе. Капли воды блестели в лучах солнца.

«Жарко», — заявила она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она похорошела. «Замуж хочет сил нет», «Больше нечего показать?», «Ну отъелась, а зачем показывать?», «Поправилась, где надо», «Оля, уже все знают, что мужика нет», «Опять такое постишь, что отписаться хочется», «Сочная фигурка, не зря Бондарчук хвалила», — стали писать подписчики.

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