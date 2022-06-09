Почему дочь Александра Михайлова учится на курсе отца, хотя тот был изначально против этого

Ранее папа Мирославы Михайловой говорил дочери, чтобы она даже не пыталась поступить к нему во ВГИК.

Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова — 19-летняя Мирослава — учится во ВГИКе на курсе своего отца. При этом раньше звездный папа категорически не хотел, чтобы наследница изучала актерское мастерство под его началом. В этом он признался в новом интервью.

«Ей приходится очень сложно. Но дочь «держит марку», папу не подводит. В свое время я принципиально не хотел, чтобы Мирослава училась у меня. Мы с женой даже не обсуждали такую возможность», — говорит 77-летний актер.

Михайлов рассказал, что дочь поступала в год пандемии, когда абитуриенты рассылали экзаменаторам свои видео вместо живых встреч. Работа Мирославы понравилась педагогам и в «Щуке», и в «Щепке», но она упорно нацелилась на ВГИК.

«В тот год набирали два мастера — папа и Меньшов. Пошла к Меньшову, потому что папа сразу сказал: «Поступать ко мне даже не пытайся», — вспоминает молодая актриса. — Но у Владимира Валентиновича я отучилась только три месяца, хотя мне там очень нравилось. Просто не сошлась характером с одним из педагогов. Я не приняла методы его работы, сказала об этом в открытую — ну и стала врагом». «Дома я видел мучения дочки, ее слезы, и жена говорила: «Ну зачем мы так терзаем девочку…» Но Мирослава долго терпела, — цитирует Михайлова издание 7days. — Когда же я увидел, что она на пределе, предложил: «Переходи на мой курс». Меньшов говорил: «Мира, я тебя не отпускаю! Подумай еще!» А я: «Нет, Володя, мне кажется, что так будет лучше».

Актриса призналась, что не избежала отношения к себе как к «блатной», дочери известного папы. Но она поняла, как с этим бороться — нужно громко заявить о себе и своем таланте, чтобы окружающие поняли, почему ты учишься в этом вузе.

Кстати, в кино выходит новый отечественный фильм «Бультерьер», в котором снялись отец и дочь Михайловы.

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