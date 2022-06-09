Зять Шварценеггера научился произносить фамилию жены только после рождения второй дочки

Актер Крис Прэтт рассказал, почему его дочерей тоже зовут Шварценеггерами.

8 июня голливудский актер Крис Прэтт стал гостем вечернего шоу Jimmy Kimmel Live!, рассказал о своем новом фильме «Мир Юрского периода: Господство» и некоторых аспектах семейной жизни.

Напомним, что 42-летний артист женат на дочери Арнольда Шварценеггера, писательнице Кэтрин Шварценеггер, в 2020 и 2022 годах у них родились две дочери — Лайла и Элоиз.

В ходе беседы Прэтт пошутил, что после рождения второго ребенка наконец научился правильно произносить звездную фамилию жены.

«Теперь я научился, — сказал Крис. — Это длинное слово».

Конечно, у самого-то фамилия короткая.

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Причина того, что актер наконец выучил длинное слово на «Ш», кроется в том, что у обеих его дочерей оно значится в полном имени. Но не как двойная фамилия родителей, а как второе среднее имя. Проще будет объяснить на примере: старшую дочь зовут Лайла Мария Шварценеггер Прэтт.

Ведущий спросил, не дедушка Арнольд ли настоял на том, чтобы его знаменитая фамилия была закреплена в именах внучек.

«Это была Кэтрин, — ответил Крис. — У нее есть его сила. Что скажет мама, то и будет».

Напомним, звездные супруги поженились в 2019 году. У Прэтта также есть 9-летний сын от первого брака.

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