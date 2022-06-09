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Зять Шварценеггера научился произносить фамилию жены только после рождения второй дочки

Актер Крис Прэтт рассказал, почему его дочерей тоже зовут Шварценеггерами.

Зять Шварценеггера научился произносить фамилию жены только после рождения второй дочки
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер. Фото: Global Look Press

8 июня голливудский актер Крис Прэтт стал гостем вечернего шоу Jimmy Kimmel Live!, рассказал о своем новом фильме «Мир Юрского периода: Господство» и некоторых аспектах семейной жизни.

Напомним, что 42-летний артист женат на дочери Арнольда Шварценеггера, писательнице Кэтрин Шварценеггер, в 2020 и 2022 годах у них родились две дочери — Лайла и Элоиз.

В ходе беседы Прэтт пошутил, что после рождения второго ребенка наконец научился правильно произносить звездную фамилию жены.

«Теперь я научился, — сказал Крис. — Это длинное слово».

Конечно, у самого-то фамилия короткая.

Причина того, что актер наконец выучил длинное слово на «Ш», кроется в том, что у обеих его дочерей оно значится в полном имени. Но не как двойная фамилия родителей, а как второе среднее имя. Проще будет объяснить на примере: старшую дочь зовут Лайла Мария Шварценеггер Прэтт.

Ведущий спросил, не дедушка Арнольд ли настоял на том, чтобы его знаменитая фамилия была закреплена в именах внучек.

«Это была Кэтрин, — ответил Крис. — У нее есть его сила. Что скажет мама, то и будет».

Напомним, звездные супруги поженились в 2019 году. У Прэтта также есть 9-летний сын от первого брака.

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