«Стиль Степфордких жен»: Стриженова в блузке лимонного цвета и мини-юбке предстала в «Останкино»

Телеведущая продемонстрировала образ идеальной женщины. Так считает стилист Словена Соколова. Она также отметила, что в короткой юбке и в 50 лет можно выглядеть прекрасно.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Многие зрители почти каждый день видят ее в передаче «Доброе утро», а также в проекте «Время покажет».

В свои 54 года она может похвастаться моложавым видом. Также стилисты подбирают для нее образы. Порой она носит платья с акцентом на талии или женственные костюмы.

На этот раз Стриженова сначала показала, как выглядит без грима в 4 утра. А потом она уже с укладкой и макияжем предстала в студии «Останкино».

Телеведущая покрасовалась в лимонной блузке с карманами и атласной мини-юбке. Лаконичные лодочки дополнили ее образ. Она позволила себе показать стройные ноги, что делает не часто.

Поклонники восхитились ее нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Словена Соколова.

«Екатерина Стриженова в своей утренней программе всегда демонстрирует образ идеальной женщины, так называемый стиль Степфордких жен. Цвет блузы выбран довольно смелый для большинства, но не для ведущей. Дело в том, что жгучие брюнетки с идеальным макияжем выдерживают самые яркие и даже неоновые цвета. Поэтому, в данном случае, цвет не убивает внешность. Но, если такую блузу наденет блондинка, женщина с низкоконтрастной внешностью, то ситуация будет выглядеть плачевно. Светловолосым дамам под яркий цвет одежды у лица необходимо использовать яркий макияж. Лучше же отводить неоновый цвет от лица на 25-30 сантиметров. Относительно не длинной юбки в элегантном возрасте, то все зависит от фактуры и фигуры. Кому-то короткая длина не комплиментарна в 20, а на ком-то прекрасно смотрится и в 50», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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