Еще стройнее: Миддлтон в молочном жакете Zara и на шпильках появилась в деревне Брент

Герцогиня Кембриджская вернулась к делам после завершения торжеств в честь платинового юбилея.

Кейт Миддлтон уже 20 лет является главной поддержкой и опорой для принца Уильяма. У пары подрастают дети: принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

Также супруги во всем друг друга поддерживают и часто вместе выходят в свет. Четыре дня в Великобритании отмечали платиновый юбилей правления королевы Елизавета II.

Герцог и герцогиня Кембриджские посещали праздничные парады и концерты. Миддлтон также брала с собой наследников. Если Шарлотта многих очаровала элегантностью, то принц Луи порой кривлялся и хулиганил прям у мамы на глазах, чем позабавил публику. Жена принца Уильяма в сдержанных нарядах восхищала британцев.

Но теперь Кэтрин вернулась к делам после завершения торжеств в честь платинового юбилея. Она посетила детский банк в маленькой деревне Брент, который обеспечивает местные семьи предметами первой необходимости для детей. Ей довелось пообщаться с волонтерами и семьями, кому нужно помочь.

Примечательно, что Миддлтон облачилась в молочный жакет без воротника бренда Zara, который стоит 50 фунтов стерлингов, а это около 3800 рублей.

Монаршая особа дополнила лук замшевыми лодочками на шпильке и бежевым стеганым клатчем.Черные брюки-дудочки подчеркнули ее стройность. Британцы отметили, что она похудела. Герцогиня Кембриджская снова их восхитила.

«Кейт часто отдает предпочтение белому жакету, блейзеру и костюму. Она надела простую белую футболку. Её гладкая ткань красиво контрастировала с вафельной текстурой жакета. Я бы назвала это базовым элементом гардероба. Его можно носить с множеством других вещей», — цитирует Express.Uk стилиста МелиссуЛунд.

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