Чует стиль: Ирина Шейк в брюках-дудочка Burberry и модных лоферах щегольнула в Нью-Йорке

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она дефилирует на подиумах в Милане и Лондоне. Также российская красавица успела покорить многих дизайнеров.

Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. В последнее время ее часто видят с Брэдли Купером. Ходят слухи, что голливудский актер с ней снова крутит роман.

Однако Ирина много работает. Она не только участвует в фотосессиях, но и зачастую посещает вечеринки с друзьями, где щеголяет в актуальных нарядах.

На этот раз модель отметилась на мероприятии в топе с кружевом и брюка-дудочках Burberry с фирменным принтом шотландская клетка. Лук дополнял клатч в тон и черные лоферы. Шейк продемонстрировала, как можно стильно носить принтованные вещи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит российская модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Ириша, ты огонь», «Этот наряд создан для Нью-Йорка», «Ей даже очки идут в стиле 90-х», «Это выглядит бомбически», «Ох, крутая», «Ну теперь я знаю, что сумку надо подбирать под брюки! Шик» — прокомментировали кадры подписчики.

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