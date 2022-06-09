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Чует стиль: Ирина Шейк в брюках-дудочка Burberry и модных лоферах щегольнула в Нью-Йорке

Модель продемонстрировала актуальный образ с принтом шотландская клетка.

Чует стиль: Ирина Шейк в брюках-дудочка Burberry и модных лоферах щегольнула в Нью-Йорке
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она дефилирует на подиумах в Милане и Лондоне. Также российская красавица успела покорить многих дизайнеров.

Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. В последнее время ее часто видят с Брэдли Купером. Ходят слухи, что голливудский актер с ней снова крутит роман.

Однако Ирина много работает. Она не только участвует в фотосессиях, но и зачастую посещает вечеринки с друзьями, где щеголяет в актуальных нарядах.

На этот раз модель отметилась на мероприятии в топе с кружевом и брюка-дудочках Burberry с фирменным принтом шотландская клетка. Лук дополнял клатч в тон и черные лоферы. Шейк продемонстрировала, как можно стильно носить принтованные вещи.

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит российская модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Ириша, ты огонь», «Этот наряд создан для Нью-Йорка», «Ей даже очки идут в стиле 90-х», «Это выглядит бомбически», «Ох, крутая», «Ну теперь я знаю, что сумку надо подбирать под брюки! Шик» — прокомментировали кадры подписчики.

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

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