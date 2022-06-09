В стиле спорт-шик: Клава Кока в платье-худи оверсайз и кедах вышла на прогулку

Певица вернулась в Россию. Она решила насладиться теплой погодой в новом аутфите.

Клава Кока является известной певицей. Она уже больше пяти лет строит карьеру в шоу-бизнесе и может похвастаться большим количеством хитов.

Артистка дружит с Егором Кридом, часто снимается в передачах и шоу. Многие поклонники восхищаются ее чувством стиля. Она предпочитает яркие и необычные наряды, которые носит не только на сцене.

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Недавно Клава провела несколько дней на гастролях. Она наслаждалась своими выступлениями и каждый раз щеголяла в новых образах. А накануне певица прилетела домой, где красовалась в леопардовых шортах.

Однако сидеть без дела она не привыкла, поэтому утром 8 июня артистка вышла на променад. Кока покрасовалась в платье-худи и кедах. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие восхитились ее нарядом в стиле спорт-шик. Другие отметили, что Клава похорошела. «Красота какая», «Просто пушка», «Где взять такой наряд», «Почему вы выглядите так женственно даже в этом наряде?», «Ох, какая сногсшибательная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.

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