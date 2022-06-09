Уплетает лимоны: Кудрявцева запечатлела, как дочка в модном кардигане ужинает в Сочи

Телеведущая в годовщину отношений с мужем уехала отдыхать на Черное море.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка может похвастаться тем, берет интервью у знаменитостей.

Недавно с ней откровенничала Лада Дэнс. Сама Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария.

8 июня супруги отметили годовщину отношений. Как оказалось, они уехали отдыхать в Сочи. В соцсети телеведущая поделилась кадрами с подросшей дочкой.

Они поужинали вечером в ресторане при отеле. Лера засняла, как наследницу сидит в специальном кресле и ест лимоны. При этом Мария была в розовом модном кардигане и нагруднике.

«Вкусно, Машуль? Не кисло», — спросила кроху мама.

Девочка заверила, что ей вкусно. Поклонники пришли в восторг от того, как подросла дочку телеведущей. Многие отметили, что она очень похожа на маму.

«Какая хорошенькая», «Просто конфетка», «Машка прям обожает лимоны», «Какая она красивая», «Ой, какая она сладкая», «Ну как ее не любить», «Ангелочек просто», «Любуемся вашей дочкой», «Развита не по годам», «Хорошего отдыха», «Любимая Машуля снова на море», — прокомментировали кадры подписчики.

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