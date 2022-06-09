«Просто мечта»: Севастьянова в приталенном жакете на голое тело покрасовалась на камеру

Гимнастка поделилась кадрами с отдыха в Монако. Она украсила звездное тело бриллиантовым колье.

Каролина Севастьянова уже завоевала множество наград. Она является художественной гимнасткой, которая завоевала олимпийское золото на Играх в Лондоне в 2012 году.

После этого спортсменка не перестает тренироваться. А вместе соревнований она предпочитает путешествовать и посещать светские рауты. В этом году ей удалось удивить всех в шоу «Звезды в Африке», где она щеголяла в купальнике.

больше по теме Каролина Севастьянова в купальнике в горох грациозно оголила соблазнительные формы на пляже Гимнастка поделилась пикантными кадрами из Монте-Карло.

А вот весной Каролина уехала в Монако с возлюбленным. Уже около месяца она отдыхает в далекой стране, нежась у бассейна. Спортсменка почти каждый день делится кадрами, на которых козыряет фигурой в бикини.

Теперь она принарядилась в элегантный наряд. Севастьянова в жакете на голое тело блеснула свои декольте. Она отказалась от белья, но надела украшения.

«Редкая сила… Бриллиантовое колье и кольцо Турмалин Параиба», — похвасталась гимнастка.

Поклонники пришли в восторг от смелого образа. Многие осыпали Каролина комплиментами. Она смогла впечатлить фанатов своими формами. «Это очень красиво», «Вам и украшения не нужны», «Все главное под этим жакетом», «Просто мечта», «Какая вы сногсшибательная», «Соблазнительная леди», — прокомментировали кадры подписчики.

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