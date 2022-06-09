Мокрые и счастливые: Брутян в мини-бикини прокатилась с Прилучным на водной горке

Актер снова уехала с Зепюр Брутян. На этот раз они проводят вместе отпуск. Пара повеселилась в аквапарке.

Павел Прилучный является известным молодым актером. Она смог прославиться благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор».

Актер покорил сердца миллионов поклонниц, но долгое время он был женат на Агате Муцениеце. У них есть дети: сын Тимофей и дочка Мия. Два года назад они расстались. Звезда кино сразу закрутил роман с Мирославой Карпович.

Однако в этом году Павел перестал появляться на публике со звездой «Папиных дочек», а в мае он уехал на Маврикий с привлекательной брюнеткой.

Его спутницей оказалась Зепюр Брутян — коллега по сериалу «В клетке». Они обнимались, целовались, вместе занимались спортом, а на пальце актера фанаты заметили обручальное кольцо. Но их история любви оказалась частью съемок, о чем Брутян сообщила на днях.

Но Прилучный пока держит интригу. Не успели они вернуться домой, как снова уехали вместе. Актер заверил, что их ждет большое путешествие и якобы на этот раз они действительно будут отдыхать.

8 июня он опубликовал видео, на котором веселится с Зепюр в аквапарке. Она в мокром купальнике прильнула к нему, скатываясь с горки. Пара постоянно попадала под брызги воды.

Поклонники восхитились тем, какой Павел счастливый. Многие надеются, что у него действительно новые отношения. К слову, актер продает свой дом, где жил раньше с Агатой. По словам его адвоката, он хочет взять дом поменьше для себя и новой возлюбленной.

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