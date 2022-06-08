Дава точно кусает локти: 36-летняя Бузова в пенной ванне свела с ума поклонников

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она была звездой «Дома-2», но в прошлом году покинула проект. Теперь блондинка ведет новые шоу. Она не скрывает, что привыкла много работать над собой.

Артистка в этом году стала активно заниматься спортом и даже танцевать на пилоне. Она признавалась, что хочет быть более женственной и привлекательной.

На днях Ольга уехала в Турцию. Она устроила себе отпуск после большого концерта. Телеведущая купается в море и загорает у бассейна. Она без стеснения щеголяет в купальнике.

Примечательно, что артистка также вечерами наряжается в романтичные наряды. На этот раз Бузова решила поделиться откровенными кадрами. Она понежилась в пенной ванне после спа. Звезда прикрыла руками свои прелести.

«Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось. А я если хочу, просто…беру — и делаю», — заявила блондинка.

Но даже этого Ольге показалось мало. Она покрасовалась в мини-бикини у зеркала. Артистка решила повернуться спиной к камере, продемонстрировать свою преобразившуюся фигуру. Она старалась сделать все, чтобы постройнеть.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Бузова. «Когда такая модель тут конечно огонь! Крош, ну пожар», «Ты красотка, это и так все знают. В жизни ты еще краше», «Фото отпад, умничка», «Потрясающая», «Неожиданно прекрасная», «Оля, какая фигурка красивая у тебя», — прокомментировали пост подписчики.

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