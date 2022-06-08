«Вот секретик!»: Самбурская прикрыла своим формы в постели с Ярушиным

Актриса поделилась пикантным кадром. Она рассказала, как пытается прятать прелести фигуры от глаз мужчин.

Настасья Самбурская является одной из самых известных актрис в стране. Она прославилась благодаря роли в сериале «Универ. Новая общага». Потом ей довелось сняться в картинах «Женщины против мужчин», «Каникулы президента», «Пятница».

Артистка славится своим голосом, так как поет на сцене. При этом она не скрывает, что у нее острый характер.

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Не так давно Самбурская отдыхала на море и делилась кадрами, на которых красовалась в бикини. А теперь актриса поделилась снимком, на котором предстала в постели со Стасом Ярушиным.

Она едва прикрыла свои прелести. Фото было сделано во время съемок сериала «Универ. 10 лет спустя». Настасья призналась, что у нее есть хитрость, чтобы не засветить всю красоту перед мужчиной на работе.

«На съемках, если есть вероятность того, что грудь может засветиться в кадре, я ее обязательно заклеиваю скотчем, такой вот секретик! Какие вам еще киношные тайны рассказать?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень интересные моменты», «Это неприятно потом сдирать», «А только верх заклеиваете?», «Ой, со Стасом прям любимая киношная пара», «Очень соблазнительно даже в таком виде», «Ох, Настя! Это горячо», — стали писать подписчики.

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