Как спала, так и пошла: Бузова в миниатюрном бикини грациозно нырнула в бассейн

Телеведущая показала, как начала свое утро в Турции. Она первым делом искупалась. Но одна деталь сразила поклонников.

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время на отдыхе. Однако раньше телеведущая посвящала всю себя работе и в отпуск ездила раз в год. Но после расставания с Давой она стала чаще уделять время себе.

Если весной артистка занималась танцами, ездила на съемки и хвасталась новыми нарядами, то в первых числах лета она дала грандиозный концерт в Москве и сразу уехала из страны.

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Теперь Ольга отдыхает в Турции, где сняла виллу. Она наряжается в романтичные наряды и щеголяет в бикини. Артистка призналась, что приехала всего на пару дней.

Примечательно, что она решила показать, как началось ее утро. Бузова встала прямо с кровати в бикини и солнцезащитных очках. Она прошлась по вилле и направилась в бассейн.

Артистка зашла в воду, при этом держала волосы, собранные в хвост, над головой. Но потом она грациозно нырнула в воду.

«Когда утро — доброе! Прекрасное место для уединенного отдыха», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Однако многих смутило, что она спала в купальнике, Другие посмеялись над тем, как она пыталась оставить волосы сухими.

«Какая же красавица», «Такие видосики уже на Бритни Спирс похожи», «Как это глупо и смешно», «В очках просыпаться, еще и солнцезащитных», «Леля, красотка, спим в купальнике?», «Этот хвост поднятый! Я так смеялась», «Точно! Хвост задрала кверху», — прокомментировали пост подписчики.

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