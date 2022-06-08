«Знаменитая фирменная улыбка уже проглядывает»: Безруков разместил снимок маленькой Гурченко

Фотография, судя по всему, была сделана в конце тридцатых годов прошлого века.

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» опубликовал снимок совсем еще маленькой Людмилы Гурченко.

На фотографии будущей звезде не больше пяти лет. Судя по всему, фотография была сделана в конце тридцатых годов прошлого века.

«Интересно, все узнали в этой веселой девчушке будущую звезду «Карнавальной ночи» и «Пяти вечеров». Знаменитая фирменная улыбка Гурченко уже проглядывает». Сергей Безруков

Напомним, что Людмила Гурченко — народная артистка СССР, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и Государственной премии России. Она ушла из жизни в 2011 году.

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