Сделала акцент на стройных ногах: Семенович в одной рубашке щегольнула на пляже в Турции

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. В свое время она была солисткой группы «Блестящие». Примечательно, что ей удалось построить успешную сольную карьеру.

Она обладает нестандартной фигурой, поэтому каждый год старается похудеть к лету. Более того, она любит носить наряды, которые скрывают изъяны фигуры.

Недавно Семенович прилетела отдыхать в Турцию. Там певица носит легкие платья, катается на яхтах и ходит в SPA. На этот раз она поделилась пляжными кадрами.

Артистка решила предстать без макияжа и в одной рубашке. Она сделала акцент на стройных ногах, не скрыв свои бедра. Анна покрасовалась в лучах солнца, изящно выставив ножку вперед.

«Любимые, я решила продлить свой отдых на пару дней. Приехала к своим в гости , у нас будет обширная семейная программа. Мы выбрали очень интересный отель в марокканском стиле. Чувствую себя Шахерезадой. Хотите расскажу вам сказку. Тут очень красивый пляж , а номер просто волшебный», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Фото просто блеск! Вы неподражаемая, обожаю!», «Необыкновенная красавица!», «Какие стройные ножки», «Выглядишь изумительно», «А юбка где?», «Зачем прикрыла прелести?», «Аннушка, рубашка просто шикарная, вы в ней стройняшка», — стали писать подписчики.

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